Пожар площадью 80 «квадратов» уничтожил дом в Марий Эл

Утром во вторник, 9 июня, в поселке Суслонгер Звениговского района Марий Эл произошел крупный пожар в жилом доме. Возгорание первыми заметили соседи, так как хозяев в тот момент не было дома, сообщило ИА «Мари Медиа» .

Благодаря оперативной реакции огнеборцы прибыли на место уже через четыре минуты после вызова. Для доступа к очагу возгорания бойцам пришлось вскрыть двери.

Помощь в тушении оказывали добровольцы пожарной охраны. Огонь успел уничтожить внутреннюю отделку помещения и часть имущества на площади около 80 квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются специалистами.