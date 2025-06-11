Пожар площадью 400 «квадратов» вспыхнул в ходе ремонта крыши частной клиники в Нижнем Новгороде

Днем 10 июня произошел крупный пожар в медицинской клинике на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Причиной возгорания стали действия рабочих, которые нарушили правила пожарной безопасности при ремонте крыши. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
По данным спасателей, огонь быстро распространился на площади около 400 квадратных метров, потребовалось перекрытие участка улицы. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, хирурги клиники провели успешную операцию пациенту прямо во время пожара.
Расследование происшествия занимаются сотрудники МЧС совместно с правоохранительными органами. Клиника временно приостановила свою работу.
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