Пожар площадью 400 «квадратов» вспыхнул в ходе ремонта крыши частной клиники в Нижнем Новгороде

Днем 10 июня произошел крупный пожар в медицинской клинике на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Причиной возгорания стали действия рабочих, которые нарушили правила пожарной безопасности при ремонте крыши. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.