Пожар площадью 360 «квадратов» охватил деревянный дом в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Серьезный пожар проиошел в ночь на четверг, 27 ноября, в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, огонь вспыхнул около полуночи в частично расселенном деревянном доме на улице Дружбы. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из горящего здания четырех человек. Один из жителей получил травмы и был госпитализирован.

Площадь возгорания составила около 360 квадратных метров. Спустя примерно 20 минут после начала пожара огонь был полностью ликвидирован. Причины случившегося устанавливаются.