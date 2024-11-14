Придорожное кафе загорелось возле федеральной трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Площадь пожара составила 240 квадратных метров, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на соседнее здание, которое также относилось к общепиту. Вскоре специалистам удалось полностью потушить пламя.
Предварительно, причиной происшествия стала неисправная печь. Сведения о наличии пострадавших не поступали. Сейчас сотрудники компетентных ведомств выясняют все детали возгорания. Организована проверка.
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