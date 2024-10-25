Пожар охватил жилой дом и хозпостройки в Ижевске
Крупный пожар разгорелся на территории микрорайона Бригада Самолет в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Удмуртии.
Происшествие случилось ночью на Тополиной улице. Согласно данным ведомства, огонь охватил хозяйственные постройки и гараж. Кроме того, пламя повредило жилой дом на площади 134 квадратных метра.
Обошлось без пострадавших. Специалисты выясняют причины возгорания.
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