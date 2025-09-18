Пожар охватил здание в промзоне на юге Петербурга

В промышленной зоне на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга произошло возгорание. Подробности сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Согласно данным ведомства, пламя охватило четырехэтажное производственное здание. Огонь распространился на площади порядка двух квадратных метров.

На место были направлены 12 спасателей и три единицы техники. Пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострдавших.

