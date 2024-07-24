Пожар охватил вагон-цистерну рядом с Ладожским вокзалом в Петербурге

Пожар разгорелся недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге. Обошлось без пострадавших, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, на путях необщего пользования коммерческой организации пламя охватило вагон-цистерну. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Специалисты организовали проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

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