Пожар охватил вагон-цистерну рядом с Ладожским вокзалом в Петербурге
Пожар разгорелся недалеко от Ладожского вокзала в Петербурге. Обошлось без пострадавших, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Согласно данным ведомства, на путях необщего пользования коммерческой организации пламя охватило вагон-цистерну. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.
Специалисты организовали проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
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