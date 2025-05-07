Пожар охватил три частных постройки в Нижегородской области

Сегодня утром в СНТ «Окское» Богородского округа Нижегородской области вспыхнул пожар. Об этом написало ИА «Время Н».

Загорелись две бани и одна хозяйственная постройка, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 54 квадратных метра. В тушении участвовали 14 специалистов и пять единиц техники.

Дознаватели установят причину пожара.

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