Пожар охватил три частных постройки в Нижегородской области
Сегодня утром в СНТ «Окское» Богородского округа Нижегородской области вспыхнул пожар. Об этом написало ИА «Время Н».
Загорелись две бани и одна хозяйственная постройка, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 54 квадратных метра. В тушении участвовали 14 специалистов и пять единиц техники.
Дознаватели установят причину пожара.
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