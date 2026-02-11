Пожар охватил спа-салон в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Информация о возгорании поступила в службу спасения в 05:30, сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя охватило спа-салон, расположенный на втором этаже здания на Ленинском проспекте. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ликвидация огня заняла чуть более часа. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обошлось без пострадавших.

