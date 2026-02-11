Пожар охватил спа-салон в Красносельском районе Петербурга
В Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Информация о возгорании поступила в службу спасения в 05:30, сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя охватило спа-салон, расположенный на втором этаже здания на Ленинском проспекте. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Ликвидация огня заняла чуть более часа. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Обошлось без пострадавших.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте