Пожар охватил расселенный дом на 120 «квадратах» в ЯНАО

Крупный пожар вспыхнул в Новом Уренгое (ЯНАО). Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по округу.

Согласно данным ведомства, огонь охватил расселенный многоквартирный дом. Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров.

Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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