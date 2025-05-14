Пожар охватил расселенный дом на 120 «квадратах» в ЯНАО
Крупный пожар вспыхнул в Новом Уренгое (ЯНАО). Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по округу.
Согласно данным ведомства, огонь охватил расселенный многоквартирный дом. Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров.
Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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