Пожар охватил производственное здание на проспекте Калинина в Барнауле

В Барнауле произошел пожар в административно-производственном здании на проспекте Калинина. Об этом сообщил amic.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, очаг возгорания находился в помещении, где хранились банки. Огонь распространился на площади около 25 квадратных метров. Для ликвидации пожара на место направили 26 сотрудников, включая одно звено газодымозащитной службы, а также шесть автоцистерн.

Возгорание удалось оперативно локализовать и полностью потушить. По уточненной информации, пожар произошел в помещении, которое арендовала сельскохозяйственная компания.