Пожар охватил лесопильный цех в Курганской области

В Курганской области произошел крупный пожар. В селе Чаши Каргапольского округа вспыхнул лесопильный цех вместе со станками для обработки древесины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, площадь возгорания составила примерно тысячу квадратных метров. На место были направлены 18 спасателей и восемь единиц техники.
По предварительной информации, причиной чрезвычайной ситуации стал аварийный режим работы электросети. Обошлось без пострадавших.
