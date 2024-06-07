Пожар охватил квартиру в Ростове-на-Дону из-за оставленного в розетке триммера

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Оружейном переулке в Ростове-на-Дону. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, возгорание произошло из-за оставленной в розетке машинки для стрижки волос. Пламя распространилось на площади один квадратный метр.

Владельцы квартиры получили отравление угарным газом. Им потребовалась медицинская помощь.

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