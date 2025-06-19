Пожар охватил квартиру и два балкона в саратовской многоэтажке

За последние сутки в Саратовской области зафиксировали 13 возгораний. Так, в Октябрьском районе административного центра произошел пожар в девятиэтажном доме, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на УМЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в квартире на последнем этаже полыхали комната и балкон. Кроме того, пламя перекинулось на балкон соседней жилплощади.
Для ликвидации пламени были задействованы четыре пожарных расчета. Площадь возгорания составила 22 квадратных метра. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась. Специалисты устанавливают причину произошедшего.
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