Пожар охватил гостиницу в центре Петербурга

Пожар вспыхнул в центре Северной столицы на Социалистической улице. Огнем оказалась охвачена гостиница, сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось в подсобном помещении на шести квадратных метрах. Из полыхающего помещения эвакуировали 20 человек.

В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.