Пожар охватил гостиницу в центре Петербурга
Пожар вспыхнул в центре Северной столицы на Социалистической улице. Огнем оказалась охвачена гостиница, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось в подсобном помещении на шести квадратных метрах. Из полыхающего помещения эвакуировали 20 человек.
В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.
«Никого никуда не пустили». Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США
Женщину с предраковым заболеванием спасли в больнице Ленинского округа
Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Более 100 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году
«Украли видео и раздули». Фанатка Шамана отказалась комментировать подтяжку «в честь» артиста
Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте