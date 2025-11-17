Пожар охватил элитную стройку в центре Москвы

Возгорание произошло на территории стройки пятиэтажного здания в Соймоновском проезде в московском районе Хамовники. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве заявили, что для тушения огня на место прибыли 77 сотрудников и 22 единицы техники Московского пожарно-спасательного гарнизона.

Источник 360.ru уточнил, что пламя охватило стройматериалы и леса строящегося здания с первого по пятый этаж. Прибывшие на место пожарные локализовали его и приступили к полной ликвидации огня. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 100 человек.

О причинах возникновения пожара пока ничего не известно.

Судя по открытым данным, загорелась территория элитного ЖК Le Dome. Летом по итогам проверки, инициированной Мосгосстройнадзором, на стройке обнаружили несколько нарушений правил безопасности.

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей об ограничении движения на участке в Курсовом переулке — от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка — из-за пожара.

В ведомстве заявили, что сотрудники обеспечили проезд специальной техники для тушения, а также проводят мероприятия для отвода транспорта на соседние улицы.

Сегодня же стало известно о крупном пожаре в туристическом парке ледопадов в Добрянском округе Пермского края. В пресс-службе организации заявили, что пламя уничтожило альпинистское снаряжение, а также привело к временной приостановке строительства новых объектов.