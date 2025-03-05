Пожар охватил ДК Солдатова в Перми
Пожар вспыхнул на территории ДК им. А. Г. Солдатова в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на улице Куйбышева. По информации ведомства, возгорание началось из-за короткого замыкания светильника в зрительном зале.
На место были направлены 12 спасателей и три единицы техники. Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших.
На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике
Украинские участники «Евровидения-2025» не вернулись на родину, уехав на отбор
Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России
«Забери свои слова обратно». Французы пришли в панику после ядерного шантажа Макрона
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте