Пожар охватил ДК Солдатова в Перми

Пожар вспыхнул на территории ДК им. А. Г. Солдатова в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на улице Куйбышева. По информации ведомства, возгорание началось из-за короткого замыкания светильника в зрительном зале.

На место были направлены 12 спасателей и три единицы техники. Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. Обошлось без пострадавших.

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