Пожар охватил частный дом в Курортном районе Петербурга

Пожар вспыхнул на территории частного дома в Курортном районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось на Пограничной улице в поселке Песочный. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади шесть квадратных метров.

На место были направлены 10 спасателей и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за 30 минут, добавил телеканал «Санкт-Петербург».

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