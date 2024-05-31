Пожар охватил частный дом в Курортном районе Петербурга
Пожар вспыхнул на территории частного дома в Курортном районе Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на Пограничной улице в поселке Песочный. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади шесть квадратных метров.
На место были направлены 10 спасателей и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать за 30 минут, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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