Пожар охватил баню на Новоцентральной улице в Петербурге

Пожар произошел на территории банного помещения в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на Новоцентральной улице вспыхнуло помещение на площади около двух квадратнх метров. На место прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь.

В тушении были задействованы две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС. Информация о жертвах или пострадавших отсутствует.