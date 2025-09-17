Пожар охватил автовоз с легковушками на трассе в Нижегородской области

Грузовой автомобиль загорелся на пересечении дорог в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Согласно данным ведомства, пламенем оказался охвачен автовоз с несколькими легковушками. Происшествие случилось на пересечении федеральных трасс М-12 и Р-158.

Огонь распространился на площади 83 квадратных метра. В ликвидации возгорания были задействованы два пожарных расчета.