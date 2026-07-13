Пожар охватил 950 «квадратов» ангара в Ленобласти
В деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области произошел пожар в одноэтажном панельном ангаре. Площадь возгорания составила около 950 квадратных метров, сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
Возгорание удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет. Огонь распространился по всему зданию, где располагается производство пластиковых изделий.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Причины возгорания в настоящее время уточняются.