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Пожар охватил 950 «квадратов» ангара в Ленобласти

Пожар в Клину
Фото: Пожар в Клину/Медиасток.рф

В деревне Витино Ломоносовского района Ленинградской области произошел пожар в одноэтажном панельном ангаре. Площадь возгорания составила около 950 квадратных метров, сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Возгорание удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет. Огонь распространился по всему зданию, где располагается производство пластиковых изделий.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Причины возгорания в настоящее время уточняются.