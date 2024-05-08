Пожар охватил 400 «квадратов» строительного магазина в Свердловской области | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 17:51 Пожар охватил 400 «квадратов» строительного магазина в Свердловской области

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Крупный пожар вспыхнул на территории строительного магазина «Сом» в Каменске-Уральском. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. На место направили 27 спасателей и 10 единиц техники. Возгорание удалось локализовать.

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Из здания эвакуировали более 50 человек. Сведения о пострадавших не поступали. Специалистам предстоит установить причину появления огня.