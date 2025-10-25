Пожар охватил 300 «квадратов» ангара в Невском районе Петербурга
Крупный пожар вспыхнул на Хрустальной улице в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя охватило 300 квадратных метров ангара. На место были направлены 20 сотрудников и четыре единицы техники.
Спасателям потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте