Пожар охватил 30 «квадратов» частного дома в Белгороде

Мощный пожар вспыхнул на территории частного домовладения в Белгороде. Об этом сообщил «Бел.ru» со ссылкой на пресс-службы городской администрации и ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось на улице Чапаева. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. Спасателям потребовался час для ликвидации огня.

Обошлось без пострадавших. Специалисты пока не смогли установить причину возгорания. Проводится проверка.

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