Пожар на территории бывшего мясокомбината «Самсон» потушили в Петербурге

В Московском районе Петербурга потушили пожар в заброшенном строении на бывшей территории мясокомбината «Самсон». Об этом Piter.TV проинформировала пресс-служба МЧС по городу.

24 апреля в 13:54 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом двух- или трехэтажном здании по адресу Московское шоссе, дом 13, литера ВА. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 14:18 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Пожар удалось локализовать в 14:31, а в 16:40 — полностью ликвидировать. Пострадавших нет. Для тушения привлекли семь единиц техники и 32 человека личного состава МЧС.