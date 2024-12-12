Пожар на площади 1200 квадратов произошел в многоэтажном доме в Кемерове

В Кемерове произошел пожар в многоэтажном доме. Огонь охватил крышу здания. Об этом сообщило ОТР.
На месте происшествия работали 10 бригад спасателей. Жителей дома эвакуировали в автобусы или в ближайшую школу. С возгоранием удалось справиться к утру. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. Пострадавших нет.
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