Пожар из-за включенного обогревателя уничтожил баню и повредил дом в Удмуртии

Крупный пожар произошел в деревне Девятово Сарапульского района в воскресенье, 23 февраля. В результате происшествия сгорела баня, поврежден двухквартирный дом. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.
По предварительной информации, хозяева жилья оставили на ночь в бане включенный электрообогреватель для того, чтобы не замерзла вода. Это и стало причиной возгорания.
Утром огонь охватил входную группу дома, людям пришлось спасаться через окно. Площадь пожара составила 138 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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