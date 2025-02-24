Пожар из-за включенного обогревателя уничтожил баню и повредил дом в Удмуртии

Крупный пожар произошел в деревне Девятово Сарапульского района в воскресенье, 23 февраля. В результате происшествия сгорела баня, поврежден двухквартирный дом. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

По предварительной информации, хозяева жилья оставили на ночь в бане включенный электрообогреватель для того, чтобы не замерзла вода. Это и стало причиной возгорания.

Утром огонь охватил входную группу дома, людям пришлось спасаться через окно. Площадь пожара составила 138 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.