Пожар из-за короткого замыкания унес жизнь пенсионера в Краснодарском крае
Смертельный пожар произошел в хуторе Нещадимовском Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь охватил хозяйственную постройку во дворе частного дома. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров.
На пепелище строения спасатели обнаружили тело 83-летнего пенсионера. Выясняются обстоятельства случившегося. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.
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