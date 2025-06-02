Повреждение трубопровода произошло на улице Кулакова в Пензе

Повреждение трубопровода произошло на тепловом участке улицы Кулакова в Пензе, сообщила «Пензе-пресс» ресурсоснабжающая компания. Специалисты теплоэнергетики незамедлительно приступили к работам по устранению аварии, временно отключив поврежденный участок системы теплоснабжения.

Компания обращается к жителям Пензы с просьбой соблюдать особую осторожность вблизи зоны проведения аварийных мероприятий. Необходимо избегать попыток пересечения участков, где наблюдаются струящиеся потоки воды, горячие испарения или образовавшиеся лужи. Также строго запрещается приближаться к зонам ограждения ремонтных работ и препятствовать движению специализированного транспорта.

Энергетики обещают приложить все усилия для скорейшего восстановления подачи тепла и минимального воздействия на жизнедеятельность города.