В Брянской области приостановили движение пригородных и пассажирских поездов на участке Унеча — Жеча. Причиной стало повреждение пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Повреждение выявили в 10:52 во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками

«Никто не пострадал. Движение пригородных и пассажирских поездов на данном участке не осуществляется», — добавили представители МЖД.