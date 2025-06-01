Повреждение пути обнаружили на участке Унеча — Жеча в Брянской области
В Брянской области приостановили движение пригородных и пассажирских поездов на участке Унеча — Жеча. Причиной стало повреждение пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Повреждение выявили в 10:52 во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками
«Никто не пострадал. Движение пригородных и пассажирских поездов на данном участке не осуществляется», — добавили представители МЖД.
Ученый РАН Сергей Богачев заявил о сильнейшей магнитной буре
Власти Самары заявили о готовности помочь Курской и Брянской областям после ЧП
Готовность капремонта школы на Февральской улице в Подольске достигла 50%
День защиты детей отметили в Кузьминском лесопарке в Котельниках
Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами
Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в ЧП под Брянском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте