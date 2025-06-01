Пострадавшего при ЧП под Брянском ребенка доставили в клинику Рошаля

Семилетнего ребенка, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области, перевезли в НИИ НДХиТ. Об этом сообщила пресс-служба московского Департамента здравоохранения.

Юного пациента с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча доставили в клинику Рошаля на реанемобиле. Ребенка сопровождал его отец. Команда медучреждения сразу приступила к оказанию медпомощи.

Заместитель директора по лечебной работе, главный врач НИИ НДХиТ Семен Мещеряков рассказал, что сейчас в клинике находятся два ребенка, пострадавших в Брянской области. Один поступил в тяжелом, а другой — в среднетяжелом состоянии. Второму предстоит операция.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе на пассажирский поезд рухнул мост. Жертвами ЧП стали семь человек, всего в поезде находились 388 пассажиров. Среди пострадавших есть дети.