Пострадавшего охотника эвакуировали из леса в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники экстренных служб столкнулись с трудностями при эвакуации раненого охотника. Первоначальная операция спасения завершилась неудачей, сообщил « Муксун.фм » о ссылкой на пресс-службу «Центроспас-Югории».

Согласно данным объединения, пожилой мужчина, родившийся в 1951 году, получил перелом ноги и оказался изолированным в лесной местности близ железнодорожного разъезда Урьевского.

Первоначально оказать помощь попытались медицинские работники, однако добраться до места происшествия им не удалось. После этого была задействована команда спасателей из Нижневартовского района.

Используя вездеход марки «Север-трак», бригада успешно доехала до мужчины, оказала ему помощь и передала в ближайшее лечебное учреждение.