Поставщика контрафактных сигарет задержали в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, который занимался  доставкой немаркированных сигарет в крупном размере. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УФСБ.

Мужчина перевозил сигареты по трассе М-4 «Дон» для дальнейше продажи. Когда его остановили сотрудники полиции, он пытался дать им взятку, чтобы беспрепятственно проехать до места назначения.

По факту случившегося заведено уголовное дело.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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