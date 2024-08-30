Поставщика контрафактных сигарет задержали в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, который занимался доставкой немаркированных сигарет в крупном размере. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную УФСБ.

Мужчина перевозил сигареты по трассе М-4 «Дон» для дальнейше продажи. Когда его остановили сотрудники полиции, он пытался дать им взятку, чтобы беспрепятственно проехать до места назначения.

По факту случившегося заведено уголовное дело.