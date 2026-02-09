Последствия столкновения автобуса и грузовика на Якиманке сняли на видео

На месте столкновения рейсового автобуса и грузовика в центре Москвы работают сотрудники полиции. В распоряжении 360.ru появились кадры последствий ДТП.

Автобус и грузовик столкнулись в районе дома № 13 на Ленинском проспекте. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, которые находились в общественном транспорте.

О состоянии водителя грузовика данных пока нет. На кадрах с места аварии видно, что кабина большегруза Volvo получила значительные повреждения.

UPD: в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» отметили, что водитель грузового автомобиля, нарушив пункт 8.3. правил дорожного движения, не уступил дорогу автобусу м1 при выезде с прилегающей территории. В результате чего и произошло столкновение.