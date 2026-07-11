После тайфуна в Китае с ферм сбежали сотни ядовитых змей

Китай накрыл мощный тайфун под названием «Майсак». В результате непогоды с местных ферм уползли на волю сотни ядовитых змей.

Из-за природного катаклизма пострадали несколько хозяйств с рептилиями, поэтому работникам пришлось ловить их прямо в воде. От укуса змеи пострадал минимум один местный житель.

Всего от последствий тайфуна и оползней погибли более 20 человек, сообщило передает Центральное телевидение страны. Спасатели вытащили из-под завалов более 30 пострадавших. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится.

Экстренные службы продолжают эвакуировать местных жителей и разбирать завалы.