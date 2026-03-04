После смертельного ДТП с маршруткой в Пушкино возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП с участием маршруткой и грузовиком в Пушкино, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ГСУ СКР.

Авария произошла сегодня утром на 41-м километре А-107. По предварительным данным, машина столкнулась с грузовиком. В итоге два человека погибли, шестеро пострадали, им оказали медицинскую помощь.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.