После смертельного ДТП на остановке в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после смертельной аварии на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП случилось вечером 24 августа. Водитель Mazda СX5 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Автомобилист съехал с дороги и врезался в остановку, на которой стояли люди. Погибла женщина 1963 года рождения, еще четыре человека получили травмы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, среди пострадавших был 17-летний парень. Всех раненых выписали из медучреждений на следующий же день после аварии.

Прокуратура Нижегородской области взяла проверку по факту ДТП на контроль.