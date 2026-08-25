360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    После смертельного ДТП на остановке в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

    Фото: РИА «Новости»

    Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после смертельной аварии на остановке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    ДТП случилось вечером 24 августа. Водитель Mazda СX5 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Автомобилист съехал с дороги и врезался в остановку, на которой стояли люди. Погибла женщина 1963 года рождения, еще четыре человека получили травмы.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, среди пострадавших был 17-летний парень. Всех раненых выписали из медучреждений на следующий же день после аварии.

    Прокуратура Нижегородской области взяла проверку по факту ДТП на контроль.