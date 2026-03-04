После ретритов у «духовного учителя» в Таиланде погибла уже вторая россиянка

На тайском острове Самуи при загадочных обстоятельствах погибли две россиянки — последовательницы «духовного учителя» Артура Ситы. Об этом сообщило издание KP.RU .

Сита (настоящая фамилия Мамедов) — уроженец Ярославля. Он начинал свою деятельность в России с групповых медитаций, а позже он перебрался из провинции в Москву, а затем и в Таиланд.

Мария Панкратова из Алма-Аты скончалась 14 февраля, ей было 23 года. Близкие называют случившееся попыткой суицида.

Пять лет назад при странных обстоятельствах в ДТП погибла еще одна приближенная к гуру — 34-летняя Алина Багирова из Твери. Она разбилась насмерть, управляя мотоциклом на ровной дороге без выбоин, при этом транспортное средство осталось абсолютно целым.

По словам бывшей участницы ретритов Натальи, среди фанатов Ситы появилась навязчивая идея любой ценой попасть на его занятия. Люди занимали деньги, продавали вещи и копили месяцами.

Именно так и поступила Алина Багирова. Художница и фотограф продала квартиру своей матери в Твери, а все вырученные средства ушли на оплату ретритов, жилья и питания.

После гибели Багировой Сита забрал себе все имущество девушки: ноутбук, профессиональную камеру, два айфона и планшет. Родственникам погибшей он заявил, что у нее ничего не было.