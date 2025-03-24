После пожара в ЖК «Роза Росса» в Москве пришлось проверять качество воздуха

Роспотребнадзор: пробы воздуха после пожара в ЖК «Роза Росса» не превысили нормы

Специалисты провели лабораторные исследования атмосферного воздуха после пожара в ЖК «Роза Росса» в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По результатам проведенного лабораторного исследования <…> концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают санитарно-гигиенические нормативы», — отметили в ведомстве.

Мощный пожар вспыхнул в понедельник, 24 марта, на кровле строящегося элитного ЖК на Зубовской улице. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров.

К тушению привлекли больше 70 спасателей и 21 единицу техники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

По информации StarHit, пострадавший от пожара пентхаус стоил 3,6 миллиарда рублей. Автором проекта был итальянский архитектор Пьеро Лиссони.