После крушения Ан-2 проведут проверку

После крушения Ан-2 в Якутии проведут проверку

Следственный комитет проводит проверку из-за крушения Ан-2 в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.

Следователи изучают вопрос о необходимости возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Свою проверку проводит и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ей предстоит выяснить, насколько перевозчик выполнял законодательство о безопасности полетов.

Сигнал бедствия экипаж подал около 10:00 по местному времени (04:00 по московскому). Спустя несколько часов поисково-спасательные бригады нашли обломки самолета. Все трое находившихся на борту остались живы и не получили серьезных травм.