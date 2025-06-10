После крушения Ан-2 проведут проверку

Следственный комитет проводит проверку из-за крушения Ан-2 в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.
Следователи изучают вопрос о необходимости возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Свою проверку проводит и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ей предстоит выяснить, насколько перевозчик выполнял законодательство о безопасности полетов.
Сигнал бедствия экипаж подал около 10:00 по местному времени (04:00 по московскому). Спустя несколько часов поисково-спасательные бригады нашли обломки самолета. Все трое находившихся на борту остались живы и не получили серьезных травм.
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