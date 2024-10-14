Попытка заработать на бирже обернулась для нижегородца потерей более 1 млн рублей

Житель Нижегородской области лишился 1 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже деньги для лечения. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на региональную полицию.

Потерпевшим оказался 33-летний мужчина. Он познакомился в социальных сетях с девушкой, которой вскоре рассказал, что нуждается в деньгах для реабилитации по инвалидности.

Собеседница предложила заработать нужную сумму на бирже. Позже на пострадавшего вышел якобы брат новой знакомой. Под его руководством нижегородец перевел на криптокошелек 700 тысяч рублей. Затем он перечислил аферистам еще 520 тысяч рублей, которые взял в кредит.

Сейчас стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве. Правоохранителям предстоит установить личности подозреваемых и выяснить детали преступления.