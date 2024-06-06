Понтон с пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе, есть погибший

СК: на пруду в Царском Селе перевернулся понтон с 24 пассажирами, погиб человек

Утром в четверг понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском Селе. Погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке», — заявили в СК.

В ведомстве отметили, что утром в четверг на Большом пруду в Екатерининском парке перевернулся понтон при выполнении разворота. В тот момент на нем находились 24 человека.

«Четверых пассажиров понтона доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, один из них впоследствии скончался. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг два трамвая столкнулись в Кемерове, пострадали более 65 человек.