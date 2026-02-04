Помощник капитана теплохода ответит в суде за гибель матроса на Ямале

В Ямальском районе завершилось расследование уголовного дела о гибели матроса в порту Сабетта. Третий помощник капитана теплохода предстанет перед судом за нарушение правил охраны труда, что привело к смерти человека. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Следственный отдел по Ямальскому району завершил расследование и направил уголовное дело в суд. Третьего помощника капитана обвиняют в нарушении требований охраны труда во время швартовки судна в порту Сабетта, что по неосторожности привело к смерти человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
