Помощник капитана теплохода ответит в суде за гибель матроса на Ямале

В Ямальском районе завершилось расследование уголовного дела о гибели матроса в порту Сабетта. Третий помощник капитана теплохода предстанет перед судом за нарушение правил охраны труда, что привело к смерти человека. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.