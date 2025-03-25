Полвека ожидавшему казни японцу выплатят $1,44 млн после оправдания

Окружной суд префектуры Сидзуока в Японии предписал правительству страны выплатить компенсацию 89-летнему Ивао Хакамате за то, что он почти 50 лет ожидал смертной казни. Мужчину в итоге оправдали, сообщило агентство Kyodo .

Теперь Хакамата получит около 1,44 миллиона долларов. Решение по иску приняли в январе.

Фигуранта арестовали по обвинению в ограблении и убийстве начальника, его двоих детей и супруги в 1966 году. Через 20 дней допросов он сознался в преступлении, однако на суде заявил, что под пытками оговорил себя.

В 2014 году в суде Сидзуоки доказали, что ДНК осужденного не совпало с кровью на месте убийства. В итоге Ивао Хакамата вышел на свободу, но затем Высший суд Токио в сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о повторном слушании.

В сентябре 2024 года окружной суд Сидзуоки оправдал Хакамату в ходе повторного слушания. Судья признал как минимум три случая фальсификации доказательств доказательства его вины.

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