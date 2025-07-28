Полузаброшенный барак сгорел в Чите на площади 800 квадратных метров

Одноэтажный деревянный дом площадью 800 квадратных метров сгорел в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Забайкальскому краю.

В одной половине здания размещались торговые павильоны, в другой жили люди. Там спасатели нашли мужчину и, вытащив его на улицу, передали медикам.

Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. На месте работали 39 спасателей и девять единиц техники.

Местная жительница рассказала 360.ru, что в бараке были три квартиры, но заняты — только две. В одной из них жила ее сестра, которая не пострадала, а во второй — безработный мужчина.

«Часто и много выпивал, собирал неизвестных людей для распития алкоголя», — сообщила она.

Женщина добавила, что в бараке прошлой зимой уже случался пожар.