Полутораметровый полоз напугал жителей Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга вызвали группу быстрого реагирования из-за полутораметровой змеи, которая ползала по Академическому району. Амурского полоза с нескольких попыток загнали в металлический бак, сообщил сайт Е1.ru .

Большую змею заметили рядом с домом по улице Академика Сахарова, 53. Очевидцы вызвали охрану. Мужчины принесли металлический бак и лопатой с нескольких попыток загнали полоза внутрь.

Заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова предположила, что кто-то держал змею в качестве домашнего животного. В какой-то момент она сбежала и напугала екатеринбуржцев.

«Змея точно домашняя, у нас таких не водится. По окрасу похож на амурского полоза, но это не точно. Это не ядовитая змея, так что большой опасности не представляет», — сказала специалистка.

Герпетолог Владимир Черлин рассказал «Известиям», как вести себя при встрече со змеей. Он посоветовал обойти гадюку стороной, а если она завелась на даче, убрать мусор и остатки стройматериалов.