Полуголая женщина напала с вилкой на полицейского в Краснодаре

Женщина в нижнем белье напала на полицейского при исполнении в одном из многоквартирных домов в Краснодаре. Сотрудник приехал по вызову о нарушении общественного порядка 26 июля около четырех утра — ЧП произошло на улице Ивана Беличенко, сообщила полиция Кубани в Telegram-канале . В распоряжении 360.ru оказались кадры нападения с откровенными сценами.

Полицейский приехал по вызову, соседи пожаловались на громкую музыку в одной из квартир. Сотрудник правоохранительных органов позвонил в квартиру нарушителей тишины, предъявил удостоверение и представился. Он попросил жильцов убавить громкость, на что получил в ответ нецензурную брань.

Замотанная в полотенце женщина напала на полицейского с вилкой в руке. В процессе борьбы полотенце упало, но дама не обратила на это внимания и продолжила атаковать сотрудника правопорядка. Вилкой она поранила ему голову. Оперуполномоченный пытался сбежать от разъяренной полуголой женщины, но ему это не удалось — она настигла его на балконе коридора, зажала в угол и начала бить коленом.

По информации полиции, дебоширку все же доставили в отделение. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения.