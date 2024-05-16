Полторашка с соляной кислотой разлилась в московском пункте выдачи заказов | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 18:49 Полторашка с соляной кислотой разлилась в московском пункте выдачи заказов Источник 360.ru: соляная кислота разлилась в пункте выдачи заказов в Капотне Pxhere

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В одном из московских пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса в Капотне разлилась соляная кислота. Как сообщил 360.ru источник, емкость с жидкостью, пришедшая заказчику, была повреждена.

«Произошла утечка соляной кислоты из 1,5-литровой бутылки», — передал источник.

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Пункт выдачи заказов пристроен к жилому дому. Помещение уже проветрили и обработали нейтрализующим раствором. Поврежденную бутылку упаковали и передали представителям администрации «на ответственное хранение». Вопрос по утилизации тары решают.

Как утонил источник, кислота была предназначена для хозяйственно-бытового применения. Предварительно, никто не пострадал.

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