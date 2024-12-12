Полсотни кур сгорели в Томске из-за электрогирлянды

Крупный пожар в Томске погубил 50 кур. Птицы находились в надворных постройках, которые охватило пламя, перекинувшееся с жилого дома, сообщили в пресс-службе МЧС.

Жилой дом, где произошло возгорание, расположен на Транспортной улице. До прибытия пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались пять человек.

«От огня пострадали крыша, постройки, сгорели две легковушки», — перечислили в ведомстве.

Площадь пожара составила 318 «квадратов». В результате ЧП также погибли 50 кур, спасти удалось только двух птиц.

Причиной происшествия стала электрогирлянда, добавили в пресс-службе.