Польским байкерам запретили въезд в Россию за шабаш на тверском мемориале

МВД: польским байкерам закрыли въезд в Россию на пять лет за акцию под Тверью

Принимавшим участие в обряде с факелами на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области польским байкерам на пять лет закрыли въезд в Россию. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что установили личности всех 39 участников обряда. Они оказались гражданами Польши.

Против них завели административные дела за нарушение режима пребывания в России и несоответствие заявленной цели въезда.

Кроме того, подпавшим под статью иностранцам на пять лет закрыли въезд в Россию.

О провокации польских байкеров на мемориале в тверском поселке «Медное» стало известно в минувшую субботу, 30 августа. Прибывшие на мотоциклах иностранцы самостоятельно открыли шлагбаум и оставили свои транспортные средства только после предупреждения охранников.

После этого на территории комплекса они провели обряд с зажженными факелами и странными флагами. Перед отъездом байкеры оставили на мемориале венок с надписью «Кохам польске» («Я люблю Польшу»), которую использует иностранное националистическое движение.